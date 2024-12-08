Mersin'de Atatürk Büstüne Çirkin Saldırı

Mersin’de kimliği belirsiz şahıs muhtarlık binası önündeki Atatürk büstünü iterek yere düşürdü. Çevredekiler şüpheliye tepki gösterirken, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay, öğle saatlerinde merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde meydana geldi. Muhtarlık binası önündeki Atatürk büstü kimliği belirsiz kişi tarafından itilerek düşürüldü.

Çevredekiler şüpheliye tepki gösterip engel olmaya çalıştı. Yaşananlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Saldırgan kişi, kendisine "Polise şikayet edeceğim seni" diyen bir kadına "Ara polisi" dedikten sonra bölgeden uzaklaşırken, başka bir kişi ise büstü kaldırıp yerine koydu.

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Kaynak: DHA

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