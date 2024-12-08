Esad'ın Evi Yağmalandı, Garajındaki Lüks Araçlara El Konuldu: Ne Varsa Alıp Götürdüler

Suriye'de Esad'ın devrilmesinin ardından, Suriyeliler evini yağmaladı. Esad'ın garajındaki lüks araçlar dikkat çekti.

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Esad'ın Evi Yağmalandı, Garajındaki Lüks Araçlara El Konuldu: Ne Varsa Alıp Götürdüler

Cihatçı terör örgütü Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) liderliğindeki cihatçı grupların 12 günde başkent Şam’ı ele geçirmesinin ardından, Esad yönetimi resmen devrildi. Esad’ın ülkeyi terk etmesinin ardından şahsi evi yağmalandı.

Esad'ın Evi Yağmalandı, Garajındaki Lüks Araçlara El Konuldu: Ne Varsa Alıp Götürdüler - Resim : 1

Esad’ın evinin garajına da girilirken, Ferrari markalı olanlar başta olmak üzere birçok lüks araç da görüntülendi. Otomobillere el konulurken, eve giren Suriyeliler, gözüne kestirdiği eşyaları alıp götürdü.

Esad'ın Evi Yağmalandı, Garajındaki Lüks Araçlara El Konuldu: Ne Varsa Alıp Götürdüler - Resim : 2

HTŞ’nin öncülüğündeki grupların eline geçen Şam’da hareketlilik sürerken, Esad’ın garajındaki lüks araçlar dikkat çekti. Suriyeliler, ellerine geçirdiği tüm eşyaları yağmaladı.

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