Esad'dan Son Bir Hamle Gelir mi? ABD O Noktaları Radarına Aldı

Suriye'de yıllardır süren iç savaş dünya gündeminde etkisini korurken Esad rejiminin elindeki kimyasal silah stokları yeniden tartışma konusu oldu. ABD'li istihbarat yetkilileri rejimin son bir çaba olarak bu silahları kullanabileceği endişesiyle bazı kritik noktaları radarına almış durumda.

Lahey merkezli Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün Suriye'yi kimyasal silahlardan arındırma çabalarına rağmen Esad rejiminin sinir gazı sarin de dahil olmak üzere sınırlı miktarda kimyasal silah stoğuna sahip olduğu düşünülüyor. İstihbarat yetkililerinin New York Times'a (NYT) verdiği bilgilere göre bu silahlar kritik depolama alanlarında saklanıyor ve muhaliflere karşı kullanılabileceği yönünde ciddi endişeler var.

Bir istihbarat yetkilisi Esad’ın bu silahları cihatçıların son komuta merkezlerine yönelik bir saldırıda kullanabileceğini değerlendirerek “Son hamlesi bu olabilir” dedi. Bu olası senaryo uluslararası toplumu bir kez daha Suriye’ye odaklanmaya zorluyor.

TRUMP: BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL

ABD, yıllardır Esad rejimi ve muhalifler arasındaki savaşa doğrudan müdahil olmaktan kaçındı. Biden yönetimi, Amerika'nın savaşa müdahil olma gibi bir niyetinin olmadığını açıkça ifade ederken, bu mesajı eski Başkan Donald Trump da kendi platformu Truth Social üzerinden yineledi. Trump “Bu bizim savaşımız değil, karışmayın” diyerek ABD'nin tarafsız kalması gerektiğini savundu.

Ancak ABD’nin bazı Arap müttefikleri, Esad’ın iktidarda kalmasını terörizmin daha fazla güçlenmesini önlemek adına daha güvenli bir seçenek olarak görüyor. Bir Biden yetkilisi, “Esad, bilinen bir kötülük. İsyancıların önderlik ettiği bir alternatif ise daha büyük bir kaosa yol açabilir” değerlendirmesinde bulundu.

PUTİN'İN ROLÜ GÖLGEDE

2015 yılında Rusya, Esad rejimine doğrudan askeri destek vererek, rejimin ayakta kalmasını sağlamıştı. Ancak Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’nın Suriye üzerindeki etkisinin azaldığı gözlemleniyor. ABD’li yetkililer, Putin’in Esad’ı destekleme kapasitesinin giderek zayıfladığına dikkat çekiyor. “Rusya, Ukrayna’daki savaşı sürdürürken Suriye’ye eskisi kadar kaynak ayıramıyor” diyen bir istihbarat yetkilisi, Moskova’nın bu boşluğu nasıl dolduracağını sorguluyor.

Suriye'deki kimyasal silah saldırıları özellikle Ağustos 2013'te gerçekleşen sarin gazı katliamıyla hafızalarda yer etti. Bu saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, uluslararası toplum Esad rejimine karşı sert tepkiler göstermişti. Ancak ABD istihbaratının saldırı öncesi yeterli uyarıyı yapamaması eleştiri konusu olmuştu. Şimdi benzer bir senaryonun yaşanmasından korkuluyor.

ABD istihbaratının Esad’ın olası bir kimyasal saldırı planını zamanında tespit edip edemeyeceği ise belirsizliğini koruyor. Geçmişteki ihmallere rağmen bu kez istihbarat birimlerinin Esad yönetiminin hareketlerini daha dikkatle izlediği belirtiliyor.

Kaynak: New York Times