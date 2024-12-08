Sosyal Medya Fenomeninden 50 Milyon Dolarlık Kripto Vurgunu

2024 yılında TikTok’ta hızla yayılan bir videoda 22 yaşındaki Hailey Welch ilginç bir şekilde "Hawk Tuah!" diye bağırırken yere tükürüyordu. Görüntü sosyal medyada hızla yayıldı, milyonlarca kişi tarafından izlendi ve sayısız kişi tarafından taklit edildi. Welch bu sıradan gibi görünen anıyla TikTok’un aranan isimlerinden biri oldu. “Hawk Tuah” lakabıyla anılan Welch kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaştı ve viral olmanın kazandırdığı şöhreti ticari fırsata çevirdi.

BİR MEME COİN'İN DOĞUŞU

Sosyal medyanın verdiği güçle girişimciliğe adım atan Welch "HAWK" adını verdiği bir meme coin piyasaya sürdü. Mizah ve popüler kültürün etkisiyle, coin piyasaya çıktığı anda büyük bir ivme kazandı. 500 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşarak Welch’i kripto para dünyasında da bir yıldız haline getirdi. Ancak bu başarı, yatırımcılar için bir hayal kırıklığına dönüşmek üzereydi.

ÇÖKÜŞ VE DOLANDIRICILIK

HAWK coin kısa süre içinde değerinin yüzde 90’ını kaybetti. Yatırımcılar Welch’i "pump-and-dump" (değeri yükseltip aniden çekilerek kazanç sağlama) ve "rug pull" (yatırımcıları dolandırarak parayı çekip projeyi terk etme) gibi dolandırıcılık taktikleriyle suçladı. İddialara göre Welch, bu süreçte tam 50 milyon dolarlık kişisel kazanç elde etti.

Bu gelişmeler yalnızca mağdur yatırımcıların değil, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) da dikkatini çekti. Welch hakkında resmi şikayetler yapıldı ve sosyal medyada hem hayranları hem de eleştirmenleri tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi. Bazıları onu zekice bir stratejiyle kısa sürede büyük kazanç elde eden bir girişimci olarak görürken, diğerleri onu dolandırıcı olarak nitelendirdi.

Welch bu olayların ardından bile popülerliğini korumayı başardı. Viral başarısı ticari ürünlerden sosyal medya iş birliklerine ve dijital projelere kadar birçok fırsat yarattı. Ancak şöhreti artık yalnızca eğlence değil, aynı zamanda bir tartışma konusu haline geldi.

Kaynak: Gerçek Gündem