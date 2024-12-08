Ünlü İsimlerden Suriyelilere: Kutlamaları Ülkenizde Yapın

Suriye'de toplamda 61 yıllık Baas rejimi, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın başkent Şam'ı terk etmesiyle resmen çöktü. Ülkenin büyük bir bölümünde kontrolü ele geçiren cihatçılar Suriye'de kutlamalara devam ederken, kutlamaların bir diğer adresi de başta megakent İstanbul olmak üzere Türkiye'nin kentleri oldu.

Suriyeliler konvoylar halinde, Suriye Milli Ordusu (SMO) bayraklarıyla gösterilerini yaparken ünlü isimler de sosyal medyada bu durumu yorumladı.

Pop sanatçısı Mustafa Sandal "Gideceğiz inşallah! Sizi Suriye'mize bekleriz" diyen Suriyeli bir gencin olduğu videoya "Hadi inşallah. Yolunuz açık olsun!" yorumunu yaptı.

Hadi inşallah. Yolunuz açık olsun! pic.twitter.com/nXTNgdCsIn — Mustafa Sandal (@mustinetnet) December 8, 2024

Diğer bir ünlü şarkıcı Tan Taşçı ise kutlama yapan Suriyelilere yönelik "O kadar sevindik ki, haydi şimdi o güzel vatanınıza, evinize dönün emi!" ifadelerini kullandı.

O kadar sevindik ki haydi şimdi o güzel vatanınıza evinize dönün emi! https://t.co/toYC99qMbY — Tan Taşçı (@TanTasci) December 8, 2024

Oyuncu Yeşim Salkım da kutlama videolarından birini alıntıladığı paylaşımında "Hadi gözümüz aydın, ay pardon gözünüz aydın. Suriye'ye güle güle gidebilirsiniz artık, vatanınıza çünkü Şam düştü" diye yazdı.

Hadi gözümüz aydın ay pardon gözünüz aydın #Suriya güle güle gidebilirsiniz artık vatanınıza çünkü Şam düştü pic.twitter.com/AxEi2MYzyn — Yesim Salkım (@yesimsalkim) December 8, 2024

NELER YAŞANDI? Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Suriye güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı. Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tümü de 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştı. Başkente açılan Humus ilinde de rejim karşıtı güçler 7 Aralık'ta kent merkezine hakim olmuştu. Şam'ın güneybatısında Suriye güçlerine karşı ilerleyen gruplar 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girmişti. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekilmişti. Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esad rejimi 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin tüm kontrolünü kaybetmişti. Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi geri alınmıştı. Trump'tan Putin'e Göndermeli Suriye Mesajı: Koruyucusu Artık İlgilenmiyorDünya Suriyeliler İstanbul Konsolosluğuna Girdi: Suriye Bayrağını İndirip SMO Bayrağı AstılarGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem