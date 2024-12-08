'Uçağı Düştü' Deniliyordu: Rusya Akıbetini Açıkladı, Esad Nerede?

Suriye'de Beşar Esad'ın babası Hafız Esad ile beraber toplam 61 yıl süren Esad yönetimi, cihatçı terör örgütü HTŞ'ye bağlı militanların başkent Şam'ı ele geçirmesiyle düştü. Suriye yönetimi, şu ana kadar Esad'dan hiç haber almadıklarını bildirdi. Basında yer alan bazı haberlerde ise "Esad'ın bulunduğu uçağın düştüğü" iddia edildi.

Rusya'dan Suriye'de yaşananlara ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Esad ülkeden ayrıldı. Suriye'deki Rus üslerinde yüksek alarm durumu var. Esad iktidarın barışçıl devri talimatını verdi. Çatışan taraflarla görüştü, görevinden ayrılma kararı aldı" denildi.

RUSYA DA MI, İRAN'DA MI?

2000'lerin başında Suriye Devlet Başkanı olarak göreve gelen Hafız Esad'ın oğlu Beşar Esad'ın 2011 yılında başlayan iç savaştan bu yana en büyük destekçileri her zaman Rusya ve İran oldu. Esad'ın nerede olduğunu bilinmese de Rusya ve İran'dan başka bir yere gitmeyeceği düşünülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem