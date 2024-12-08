Esad Rejiminin Son Halkası Beşar Esad Kimdir? İşte 61 Yıllık Esad veya Baas Rejiminin Adım Adım Çöküşü

BEŞAR ESAD KİMDİR?

11 Eylül 1965’te Şam’da doğan Beşar Esad, Arap Fransız Okulu’nda eğitim gördü ve genç yaşta Fransızca ile İngilizce öğrendi. Şam Üniversitesi’nde tıp eğitimi aldıktan sonra göz doktoru olarak çalışmaya başladı. Ancak 1994 yılında ağabeyi Basil’in trafik kazasında hayatını kaybetmesi, Beşar’ın hayatını değiştirdi. Babası Hafız Esad tarafından liderlik için hazırlanmaya başlayan Beşar, hızla askeri ve siyasi eğitimlerden geçirildi.

Beşar Esad, iktidara geldiğinde "Şam Baharı" adı verilen kısa süreli bir reform süreci başlattı. Ancak bu süreç uzun sürmedi. Reform vaatleri yerini baskıcı politikalar, ekonomik eşitsizlik ve ifade özgürlüğü üzerindeki sert kısıtlamalara bıraktı.