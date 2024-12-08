Dünya Basını Esad'ın Çöküşünü Böyle Gördü
Suriye'de Beşar Esad yönetiminin cihatçı militanlar tarafından devrilmesi dünya basınında da geniş yer buldu. Uluslararası basın, Şam'ın cihatçılar tarafından ele geçirilmesinin ardından Esad'ın kaçtığını manşetlerine taşıdı.
Suriye’de cihatçı militanlar ülkenin başkenti Şam’a girerken, Beşar Esad yönetimi düştü. Esad’ın Şam’dan bir uçakla ayrıldığı bildirilirken, cihatçıların kontrolü ele geçirmesi dünya basınında da geniş yankı buldu.
Dünya medyası cihatçı militanların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirmesini böyle gördü:
MIDDLE EAST EYE
"Suriyeli muhalifler Beşar Esad'ı devirdi"
BBC
"Muhalifler Suriye Devlet Başkanı Esad'ın kaçtığını söyleyerek, Şam'ı ele geçirdi"
CNN
Suriyeli muhalifler Şam'ı özgürleştirdiklerini, Esad'ın da başkentten kaçtığını iddia etti"
FRANCE24
"Suriye'nin Esad'ı: Kanlı bir baskıya öncülük eden başkan"
EL CEZİRE
“Suriye'de Esad devrildi"
NEW YORK POST
"Diktatör kaçışta"
THE GUARDIAN
"Muhaliflerin Şam'ı ele geçirdiğini söylemesiyle Beşar Esad'ın Suriye'den kaçtığı bildirildi"