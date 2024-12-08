Dünya Basını Esad'ın Çöküşünü Böyle Gördü

Suriye'de Beşar Esad yönetiminin cihatçı militanlar tarafından devrilmesi dünya basınında da geniş yer buldu. Uluslararası basın, Şam'ın cihatçılar tarafından ele geçirilmesinin ardından Esad'ın kaçtığını manşetlerine taşıdı.

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Dünya Basını Esad'ın Çöküşünü Böyle Gördü

Suriye’de cihatçı militanlar ülkenin başkenti Şam’a girerken, Beşar Esad yönetimi düştü. Esad’ın Şam’dan bir uçakla ayrıldığı bildirilirken, cihatçıların kontrolü ele geçirmesi dünya basınında da geniş yankı buldu.

Dünya medyası cihatçı militanların Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ı devirmesini böyle gördü:

MIDDLE EAST EYE

"Suriyeli muhalifler Beşar Esad'ı devirdi"

Dünya Basını Esad'ın Çöküşünü Böyle Gördü - Resim : 1

BBC

"Muhalifler Suriye Devlet Başkanı Esad'ın kaçtığını söyleyerek, Şam'ı ele geçirdi"

Dünya Basını Esad'ın Çöküşünü Böyle Gördü - Resim : 2

CNN

Suriyeli muhalifler Şam'ı özgürleştirdiklerini, Esad'ın da başkentten kaçtığını iddia etti"

Dünya Basını Esad'ın Çöküşünü Böyle Gördü - Resim : 3

FRANCE24

"Suriye'nin Esad'ı: Kanlı bir baskıya öncülük eden başkan"

Dünya Basını Esad'ın Çöküşünü Böyle Gördü - Resim : 4

EL CEZİRE

“Suriye'de Esad devrildi"

Dünya Basını Esad'ın Çöküşünü Böyle Gördü - Resim : 5

NEW YORK POST

"Diktatör kaçışta"

Dünya Basını Esad'ın Çöküşünü Böyle Gördü - Resim : 6

THE GUARDIAN

"Muhaliflerin Şam'ı ele geçirdiğini söylemesiyle Beşar Esad'ın Suriye'den kaçtığı bildirildi"

Dünya Basını Esad'ın Çöküşünü Böyle Gördü - Resim : 7

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