Suriyeliler İstanbul Konsolosluğuna Girdi: Suriye Bayrağını İndirip SMO Bayrağı Astılar

Suriye’de yıllardır devam eden iç savaş başkent Şam’ın düşmesiyle yeni bir döneme girdi. Esad rejiminin sona ermesi, sadece Suriye’de değil, dünya genelinde geniş yankı bulurken, Türkiye’de yaşayan Suriyeliler için de bir dönüm noktası oldu. İstanbul’da yaşayan Suriyeli muhalifler, bu tarihi gelişmeyi kutlamak için Nişantaşı’ndaki Suriye Konsolosluğu önünde toplandı.

Ellerinde Suriye Milli Ordusu (SMO) bayrakları taşıyan grup “Özgürlük” ve “Esad’ın sonu geldi” sloganları atarak binanın önünde bir araya geldi. Bir süre sonra bir grup, konsolosluk binasına girerek Suriye Arap Cumhuriyeti’nin bayrağını indirdi. Binaya çıkan kişiler yerine “Özgür Suriye” yazılı SMO bayrağını astı. Bu esnada dışarıdaki kalabalık coşkulu tezahüratlarla durumu kutladı.

KONSOLOSLUK ÖNÜNDE COŞKU VE GERGİNLİK

Gösteri sırasında çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Konsolosluk binası önünde toplanan kalabalığın sevinç gösterileri, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti. Ancak, bayrağın indirilmesi ve yeni bayrağın asılması bazı kesimlerde gerginlik yaratırken, olay yerinde herhangi bir ciddi çatışma yaşanmadı.

Muhaliflerin bu hareketi, Esad rejiminin düşüşünün uluslararası düzeyde nasıl bir etki yarattığını gözler önüne serdi. İstanbul’daki konsolosluk binası, rejimin sembolü olarak görülmüş ve bu nedenle hedef alınmıştı.

Göstericiler, konsolosluk önünde bir süre daha sevinç gösterilerine devam etti. Müzik eşliğinde halay çeken ve sloganlar atan kalabalık yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Güvenlik güçlerinin müdahale etmediği olayda göstericilerin daha sonra olaysız bir şekilde dağıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA