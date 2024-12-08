Netanyahu'dan Esad'ın Düşüşüne İlk Yorum

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ilk yorum geldi. Netanyahu, Esad'ın düşüşünü 'Tarihi bir gün' olarak yorumladı.

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Netanyahu'dan Esad'ın Düşüşüne İlk Yorum

Suriye’de terör örgütü HTŞ’nin öncülüğündeki grupların başkent Şam’ı ele geçirmesiyle Esad rejimi resmen sona erdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan açıklama geldi. Netanyahu, Esad’ın düşmesini ‘Tarihi bir gün’ olarak yorumladı.

Netanyahu, Suriye sınırının yakınındaki bölgelere gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "İran'ın şer eksenindeki kilit bağlantısı olan Esad rejimi düştü. Bu, Esad rejiminin başlıca destekçileri olan İran ve Hizbullah'a vurduğumuz darbelerin doğrudan bir sonucudur. Bu durum, Orta Doğu'da baskıcı ve zalim bu rejimden kurtulmak isteyen herkes arasında bir zincirleme reaksiyonu tetikledi" dedi.

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