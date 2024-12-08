Gazze'de Son 24 Saatte 4 Katliam Daha!

İsrail'in 429 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 24 saatte 4 katliam daha gerçekleştirildi, can kaybı 44 bin 708'e yükseldi.

Gazze'de Son 24 Saatte 4 Katliam Daha!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 429 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 44 kişinin hayatını kaybettiği, 74 kişinin yaralandığı belirtildi.

ÖLÜ SAYISI 45 BİNE DAYANDI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 44 bin 708'e, yaralı sayısının da 106 bin 50'ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

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Kaynak: AA

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