Şam'dan Havalandı, Sinyal Kesildi! Gizemli Uçakta Kim Var?

Esad'ın devrildiği, cihatçıların ise yönetimi ele geçirdiği Suriye'nin başkenti Şam'dan havalanan Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait uçak merak konusu oldu. Humus yakınlarında sinyalin kesildiği uçakta kim ya da kimlerin bulunduğu ise bilinmiyor.

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Suriye'nin başkenti Şam’dan kalkış yapan Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın sinyali kesildi. Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait Ilyushin İI-76 tipi uçağın radar görüntüleri ortaya çıktı.

Radar görüntüsüne göre uçağın sinyallerinin Humus kenti yakınlarında kesildiği görülüyor. Uçağın durumu ve uçakta kimlerin bulunduğu henüz bilinmiyor.

NE OLMUŞTU?

Suriye’de terör örgütü Heyet Tahrir el Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı çeteler, bu sabaha karşı başkent Şam'da kontrolü ele geçirdi.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajında, "Suriye'de halkın seçeceği bir hükümetle çalışmaya hazır olduklarını ve her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını" belirtti.

Celali, "Suriye tüm Suriyelilerin. Bu ülke normal bir ülke olabilir, bu ülke komşularıyla ve dünyayla iyi ilişkiler kurabilir. Bu tercih, Suriye halkının seçeceği yönetime kalmış. Biz, seçilecek yeni yönetimle işbirliğine hazırız. Onlara her türlü desteği sağlayıp devlet dosyalarını kolayca onlara aktarmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Böylece 27 Kasım'da başlayan çatışmaların ardından Suriye'de cihatçılar, ülke yönetiminde kontrolü ele geçirmiş oldu.

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Kaynak: DHA

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