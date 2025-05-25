Kan Donduran Kadın Cinayeti: Eski Eşini Öldürüp Kendini Vurdu!

Türkiye'de artan kadın cinayetleri toplumun en temek sorunlarından biri haline gelirken, son olarak Adana'da merkez Çukurova ilçesinin Turgut Özal Bulvarı’nda bir kadın silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde Esengül Kaya'nın (48) çalıştığı büfe içerisinde, 3 yıl önce boşandığı eşi eski polis memuru Recep Ç. (54) tarafından tabancayla öldürüldüğünü tespit etti.

Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Esengül Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Saldırgan Recep Ç'nin olay yerinden hafif ticari araçla kaçtığını tespit eden ekipler, zanlının gidebileceği güzergahlarda önlem aldı.

YAKALANINCA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kozan ilçesi istikametine ilerlediği belirlenen şüpheli Recep Ç'nin aracı, merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde jandarma ekiplerince durduruldu. Bu sırada zanlı R.Ç. silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan saldırgan, jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA