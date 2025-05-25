Kan Donduran Kadın Cinayeti: Eski Eşini Öldürüp Kendini Vurdu!

Adana'da eski bir polis memuru olan erkek, bir büfede çalışan eski eşini tabancayla öldürdü. Olay yerinden kaçan saldırgan, yakalanınca intihar girişiminde bulundu.

Son Güncelleme:
Kan Donduran Kadın Cinayeti: Eski Eşini Öldürüp Kendini Vurdu!

Türkiye'de artan kadın cinayetleri toplumun en temek sorunlarından biri haline gelirken, son olarak Adana'da merkez Çukurova ilçesinin Turgut Özal Bulvarı’nda bir kadın silahlı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde Esengül Kaya'nın (48) çalıştığı büfe içerisinde, 3 yıl önce boşandığı eşi eski polis memuru Recep Ç. (54) tarafından tabancayla öldürüldüğünü tespit etti.

Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Esengül Kaya'nın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Saldırgan Recep Ç'nin olay yerinden hafif ticari araçla kaçtığını tespit eden ekipler, zanlının gidebileceği güzergahlarda önlem aldı.

Kan Donduran Kadın Cinayeti: Eski Eşini Öldürüp Kendini Vurdu! - Resim : 1

YAKALANINCA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Kozan ilçesi istikametine ilerlediği belirlenen şüpheli Recep Ç'nin aracı, merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi'nde jandarma ekiplerince durduruldu. Bu sırada zanlı R.Ç. silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan saldırgan, jandarma ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Almanya'da Tren İstasyonunda Bıçaklı Saldırı: 18 YaralıAlmanya'da Tren İstasyonunda Bıçaklı Saldırı: 18 YaralıDünya
Balıkesir'de Kadın Cinayeti: 23 Yaşındaki Dilruba, Erkek Arkadaşı Tarafından KatledildiBalıkesir'de Kadın Cinayeti: 23 Yaşındaki Dilruba, Erkek Arkadaşı Tarafından KatledildiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kadın Kadın cinayetleri
Son Güncelleme:
Fatih Altaylı Açıkladı: Gece Yarısı Pankartlı Tehdit Fatih Altaylı Açıkladı: Gece Yarısı Pankartlı Tehdit
AFAD ve Kandilli Rasathanesi Açıkladı: Hatay'da Deprem! AFAD ve Kandilli Duyurdu! Hatay'da Deprem
Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak Bu Telefonları Kullananlar Yandı! Geri Sayım Başladı, Artık Çalışmayacak
Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur? Uzmanlar Şaşırtıcı Gerçeği Açıkladı: Her Gün 2 Diş Karanfil Yerseniz Ne Olur?
ÇOK OKUNANLAR
Fatih Altaylı Açıkladı: Gece Yarısı Pankartlı Tehdit Fatih Altaylı Açıkladı: Gece Yarısı Pankartlı Tehdit
Herkes Yaz Geldi Sandı, Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış Sert Vuracak Herkes Yaz Geldi Sandı, Meteoroloji Uyardı! Sağanak Yağış Sert Vuracak
'Telefonum Çekmiyor' Dönemine Son! Operatörlere Ceza Yağacak 'Telefonum Çekmiyor' Dönemine Son!
Kan Donduran Kadın Cinayeti: Eski Eşini Öldürüp Kendini Vurdu! Eski Eşini Öldürüp Kendini Vurdu!
Anadolu Efes'ten Geri Dönüş Şovu Anadolu Efes'ten Geri Dönüş Şovu