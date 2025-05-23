Balıkesir'de Kadın Cinayeti: 23 Yaşındaki Dilruba, Erkek Arkadaşı Tarafından Katledildi

Balıkesir’in Erdek ilçesinde 23 yaşındaki Dilruba Elif Çetin, birlikte alkol aldığı erkek arkadaşı Burak İ. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Olay, Zeytinli Mahallesi Kurbağalı Mevkisi’nde bulunan bir sitenin birinci katında akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, evin balkonunda alkol alan çift arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Burak İ., eline geçirdiği bıçakla Çetin’e saldırdı. Genç kadın aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılırken, saldırgan ise balkondan atlayarak olay yerinden kaçtı.

GENÇ KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve ulaşan sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

GÖZALTINA ALINDI

Şüpheli Burak İ. ise olaydan kısa süre sonra bölgede bulunan bir araç içerisinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olay mahalle sakinlerini derinden etkilerken, genç kadının ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, olayın yaşandığı dairede detaylı inceleme yaptı. Elde edilen bulgular soruşturma dosyasına eklendi.

Kaynak: DHA