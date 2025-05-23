Gebze’de Define Faciası: İki Kişi Gazdan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Gebze’de define kazısı faciayla sonuçlandı, iki kişi hayatını kaybetti. Gaz dolu kuyuda mahsur kalan kişilerden biri kurtarılamazken, biri hastaneye kaldırıldı. Ekipler, cenazeleri çıkarmak için saatler süren tehlikeli bir operasyon yürüttü.

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Gebze’de Define Faciası: İki Kişi Gazdan Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, define aramak amacıyla yaklaşık 10 metre derinliğinde kuyu kazan iki kişi gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi. Yanlarında bulunan bir kişi ise gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Ekipler, gaz dolu kuyudan cenazeleri çıkarmak için saatler süren yoğun bir çalışma yürüttü.

Olay, gece saatlerinde Mollafenari Mahallesi’ndeki ormanlık alanda, eski Rum mezarlarının bulunduğu öne sürülen bir bölgede yaşandı. Define amacıyla kazı yapan Temel Sever ve Veysel Eroğlu’nun baygınlık geçirmesi üzerine çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. AFAD, UMKE, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. Kuyuya inen ekipler iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi; yardım etmeye çalışan üçüncü bir kişi ise gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Gaz tahliyesi sağlandıktan sonra kuyunun güvenliği ekiplerce sağlandı ve cenazeler çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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