Sındırgı'da Korkutan Deprem!

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yine depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 00.05'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0 olarak kaydedildi. Merkez üssü Sinandede Mahallesi olan depremin derinliği ise 7.4 olarak bildirildi.

AFAD'A GÖRE BÜYÜKLÜK 4.9

AFAD'ın internet sitesinde yer alan veriye göre ise depremin büyüklüğü 4.9; derinliği de 7.0. Sarsıntı, çevre ilerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasar rapor edilmedi.

