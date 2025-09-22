Sındırgı'da Korkutan Deprem!

Balıkesir’in Sındırgı İlçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son Güncelleme:
Sındırgı'da Korkutan Deprem!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yine depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 00.05'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0 olarak kaydedildi. Merkez üssü Sinandede Mahallesi olan depremin derinliği ise 7.4 olarak bildirildi.

AFAD'A GÖRE BÜYÜKLÜK 4.9

AFAD'ın internet sitesinde yer alan veriye göre ise depremin büyüklüğü 4.9; derinliği de 7.0. Sarsıntı, çevre ilerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasar rapor edilmedi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:
Bu Açıklama Seçimi Kaybettirir! Sadettin Saran'ın Dili Düğümlendi: Kamera Karşısında Olay Görüntü Bu Sözler Seçim Kaybettirir
İzmir'deki Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü İzmir'deki Yangın Ormana Sıçramadan Söndürüldü
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Çanakkale'deki Orman Yangın Kontrol Altına Alındı Çanakkale'deki Orman Yangın Kontrol Altına Alındı
ÇOK OKUNANLAR
Sındırgı'da Korkutan Deprem! Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Netanyahu, Filistin'i tanıyan Batı'ya Parmak Salladı! 'Bekleyin ve Görün' Netanyahu, Filistin'i tanıyan Batı'ya Parmak Salladı!
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Kadıköy'de Değişim Rüzgarı: Ali Koç Dönemi Bitti, Sadettin Saran Geldi Ali Koç Dönemi Bitti, Sadettin Saran Geldi
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu: AKP İtiraz Edecek Bayrampaşa Belediyesi CHP'de Kaldı