Sındırgı'da Korkutan Deprem!
Balıkesir’in Sındırgı İlçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi yine depremle sarsıldı. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre saat 00.05'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0 olarak kaydedildi. Merkez üssü Sinandede Mahallesi olan depremin derinliği ise 7.4 olarak bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 21, 2025
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/6dmJt9YK1E
22.09.2025, 00:05:46 TSİ
Büyüklük: 5.0
Derinlik: 7.4 km#Kandilli
AFAD'A GÖRE BÜYÜKLÜK 4.9
AFAD'ın internet sitesinde yer alan veriye göre ise depremin büyüklüğü 4.9; derinliği de 7.0. Sarsıntı, çevre ilerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasar rapor edilmedi.
