Çanakkale'deki Orman Yangın Kontrol Altına Alındı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Akköy ile Güllüce köyleri arasındaki zeytinlikte bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Dumanın yükselmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara ekipleri sevk edildi. Ormanlık alanın yakınındaki bir ahırın dışında bulunan samanlara sıçrayan alevlere itfaiye müdahale ederek, yangının büyümesini engelledi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Köylüler de tanker ve ilaçlama makineleriyle su taşıyarak söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında arazözle alevler içinde kalan Ezine Orman İşletme Şefliğinde görevli işçiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA