Ekmek Almaya Çıktı, Geri Dönmedi! Gizem Nerede?

İstanbul Esenyurt’ta 16 yaşındaki Gizem G.’den bir haftadır haber alınamıyor. 14 Eylül Pazar günü evden ekmek almak için çıkan Gizem, bir daha geri dönmedi. Yakınlarının anlattığına göre Gizem’in annesi vefat etmiş, babası ise cezaevinde. Bu nedenle çocuğun kayboluşu aileyi daha da çaresiz bir hale getirdi. Endişeli akrabalar günlerdir arıyor, polis ekipleri ise arama çalışmalarını sürdürüyor.

'ÖLÜ MÜ DİRİ Mİ BİLMİYORUZ'

Teyzesi Serap Karakuş, gözyaşları içinde çağrı yaptı: "Ekmek almaya gitti, dönmedi. Ölü mü, diri mi bilmiyoruz. Allah rızası için görenler haber versin. Babası cezaevinde perişan. Gizem, neredeysen bir ses ver." Yengesi Nazar Karakuş ise Gizem’in daha önce hiç evden kaybolmadığını vurguladı: “Bir haftadır haber yok. Babası ağlıyor, merak içinde. En azından ‘iyiyim’ desin, dayanacak gücümüz kalmadı.”

Kaynak: İHA