İzmir Körfezi'nde Korkutan Balık Ölümü! Giderek Yayılıyor

İzmir Körfezi'nde ağustos ayında yeniden başlayan balık ölümleri devam ediyor. Körfezde kıyıya vuran balıklar, belediye ekiplerince toplandı.

İzmir Körfezi'nde Pasaport ve Üçkuyular iskeleleri çevresinde çok sayıda ölü balık kıyıya vurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, sahilde biriken ölü balıkları topladı. Sahilde ailesiyle yürüyüşe çıkan Şener Taran, üzüntüsünü dile getirerek, "Ailecek sahile gezmeye geldik. Şu manzarayı gördük ve çok üzüldük. İzmir'e yakışmayan bir görüntü. Balık ölümlerinin araştırılmasını istiyoruz." dedi.

Serkan Kocamert ise İzmir'in "denize aşık bir kent" olduğunu belirterek, şunları kaydetti: İnsan, çocukluğundan itibaren denizle büyüyor. Böyle bir manzarayla karşılaşmak insanın içini acıtıyor. Gelirken 5 yaşındaki kızım denizi görünce 'Baba bak' dedi, cevap veremedim. Bir ihmal söz konusu. İnsanların da bilinçli olması, yetkililerin de çözüm bulması lazım. Sorun aslında temizlemekte değil, kirletmemekte."

Kaynak: AA

