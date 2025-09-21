Yüksekova’da Şap Hastalığında Yeni Gelişme! Kontrol Altına Alındı

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar neticesinde şap hastalığı Hakkari'de kontrol altına alındı.

Son Güncelleme:
Yüksekova’da Şap Hastalığında Yeni Gelişme! Kontrol Altına Alındı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakkari’nin Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yürüttüğü kapsamlı çalışmalar neticesinde şap hastalığının tamamen kontrol altına alındığı belirtildi.

Yeni göreve başlayan Yüksekova İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat İnan, hastalığın sona ermesinin ardından köyleri ziyaret ederek çiftçilere ’geçmiş olsun’ dileklerini iletti.

Ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten İnan, "Geçtiğimiz aylarda yaşanan şap hastalığı nedeniyle çiftçilerimiz zor günler geçirdi. Biz de ilk andan itibaren devreye girerek aşılama, kontrol ve bilgilendirme çalışmalarımıza başladık. Şükürler olsun ki olumlu sonuçlar alarak hastalığı bitirdik" dedi.
İnan, bundan sonra da aynı azimle çiftçinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti! Bölgedeki Çiftçiler Kara Kara Düşünüyor Dev Enerji Şirketi İflas Bayrağını Çekti
Elazığ’da Barajda Yakalandı! Tam 21 Kilo Elazığ’da Barajda Yakalandı! Tam 21 Kilo
İzmir Körfezi'nde Korkutan Balık Ölümü! Giderek Yayılıyor İzmir Körfezi'nde Korkutan Balık Ölümü
Prof. Dr. Orhan Şen Üstüne Basa Basa Duyurdu: O Tarihlerde Sel ve Kar Geliyor O Tarihlerde Sel ve Kar Geliyor
Fenerbahçe'ye Gelme Hayaliyle Yanıp Tutuşuyordu! Aykut Kocaman Seçimde Bombayı Patlattı: Ali Koç'a Zehir Zemberek Sözler Aykut Kocaman Seçimde Bombayı Patlattı
Elazığ’da Nefes Kesen Olay! 4 Kişi Adacıkta Kapana Kısıldı, Yardımlarına İtfaiye Koştu Elazığ’da Nefes Kesen Olay! 4'ü Birden Mahsur Kaldı
ÇOK OKUNANLAR
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu: AKP İtiraz Edecek Bayrampaşa Belediyesi CHP'de Kaldı
Fenerbahçe Başkanını Seçiyor! Ali Koç Mu, Sadettin Saran Mı? Sandıklar Kapandı, İlk Sonuçlar Geldi
CHP’de Tarihi Gün: Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Özgür Özel Üçüncü Kez Genel Başkan
CHP Kurultayı’nda PM ve YDK Seçimi Sonuçlandı: İşte Özgür Özel’in Yeni A Takımı İşte Özgür Özel’in Yeni A Takımı...