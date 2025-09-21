Prof. Dr. Orhan Şen Üstüne Basa Basa Duyurdu: O Tarihlerde Sel ve Kar Geliyor

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Doğu Karadeniz'de bulunan Trabzon, Ordu, Giresun ve Bayburt'a kritik bir uyarıda bulundu. Perşembe ve Cuma günlerine dikkat çeken Şen, sel ve kar yağışının geldiğini ifade etti.

Doğu Karadeniz'de yaşanan sağanak yağış sele dönüştü. Bölgede peş peşe kötü haberler gelmeye devam ederken meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den korkutucu bir uyarı geldi. Bölge halkı yine selle karşı karşıya.

METEREKAREYE 300 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Orhan Şen'in açıklamalarına göre Giresun'a son 24 saatte metrekareye 300 kilogram yağış düştü. Rize ve Artvin'de ise bu oran 200 kilograma yaklaştı. Bölgede yüksek kesimlerde ise kar yağışları devam etmekte.

PERŞEMBE VE CUMA'YA DİKKAT! SEL VE KAR GELİYOR

Prof. Dr. Orhan Şen, yağışların akşama doğru azalacağını ifade etti. Ancak Şen, açıklamalarının devamında özellikle Perşembe ve Cuma günleri yağışların şiddetli şekilde tekrardan geleceğini ifade etti.

Şen, artan yağışlarla birlikte yüksek kesimlerdeki karın eriyip sele dönüşebileceğini bununda sel baskınlarına neden olabileceğini ifade etti.

