Elazığ’da Nefes Kesen Olay! 4 Kişi Adacıkta Kapana Kısıldı, Yardımlarına İtfaiye Koştu

Elazığ’da Beyhan Barajı’nın kapaklarının açılması sonrasında felaketten dönüldü. Nehirde oluşan adacıkta mahsur kalan 4 kişi ekiplerin yardımı ile kurtarıldı.

Elazığ’ın Palu ilçesinde, Beyhan Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla birlikte Murat Nehri’nde su seviyesi hızla yükseldi. Nehirde oluşan adacıkta mahsur kalan 4 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından botla kurtarıldı.

4 KİŞİ MAHSUR KALDI

Elazığ’ın Palu ilçesinde Beyhan Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla birlikte suyun yükselmesi sonrasında nehir yatağındaki 4 kişi adacıkta mahsur kaldı.

Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ekipleri ve Palu Belediyesi itfaiyesi sevk edildi.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kurtarma çalışmaları sırasında botla yapılan müdahale sayesinde mahsur kalan kişiler güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

