Şile Otoyolu'nda Korkutan Kaza! 4 Kişi Yaralandı
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinden geçen Şile Otoyolu’nda meydana gelen kazada, bir araç refüjü aşarak karşı şeride geçti ve başka bir otomobille çarpıştı. Olayda 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sularında Şile Otoyolu’nun Çekmeköy geçişinde yaşandı. H.B. yönetimindeki 34 ZY 5225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen A.Ş. idaresindeki 34 DRR 151 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 34 ZY 5225 plakalı araçta bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden dikkatli şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan toplam 4 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi
KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA