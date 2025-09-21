Şile Otoyolu'nda Korkutan Kaza! 4 Kişi Yaralandı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinden geçen Şile Otoyolu’nda meydana gelen kazada, bir araç refüjü aşarak karşı şeride geçti ve başka bir otomobille çarpıştı. Olayda 4 kişi yaralandı.

Şile Otoyolu'nda Korkutan Kaza! 4 Kişi Yaralandı
Kaza, saat 14.30 sularında Şile Otoyolu’nun Çekmeköy geçişinde yaşandı. H.B. yönetimindeki 34 ZY 5225 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Araç, karşı yönden gelen A.Ş. idaresindeki 34 DRR 151 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 34 ZY 5225 plakalı araçta bulunan iki kişi araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri, yaralıları bulundukları yerden dikkatli şekilde çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Şile Otoyolu'nda Korkutan Kaza! 4 Kişi Yaralandı - Resim : 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan toplam 4 kişiye ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Daha sonra yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

