Nevşehir'de Kopan Kaya Parçası Panik Yarattı! Bir Restoran Hasar Aldı

Nevşehir'de Kadıkalesi'nden kopan kaya parçası yürekleri ağza getirdi. Olayda önceden tedbir alındığı için herhangi bir yaralanma yaşanmazken, civardaki evlerde bulunan 19 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde tüf kayaç oluşumlu Kadıkalesi'nden ​​​​​​​kopan kaya kütlesi düştü.

Kayalarda oluşan çatlağın tespit edilmesinin ardından çevresinde tedbir alınan Kayakapı Mahallesi'ndeki Kadıkalesi'nden kopan kaya parçası gece düştü.

RESTORANDA HASAR VAR

Olayda bölgedeki bir restoran ile yürüyüş yolu zarar gördü. Ürgüp Kaymakamı Ömer Coşkun, yazılı açıklamasında, dünkü incelemelerin ardından bölgedeki üç evde bulunan 19 kişinin tedbiren tahliye edilerek otellere yerleştirildiğini belirtti.

Doğal afetlerde riskleri önceden tespit etmenin hayati önem taşıdığını vurgulayan Coşkun, şunları kaydetti: 20 Eylül'de Ürgüp ilçemizin Kadıkalesi mevkisinde yaptığımız incelemelerde ciddi bir risk tespit ettik. Hiç vakit kaybetmeden gerekli talimatları vererek bölgedeki evlerin acilen boşaltılmasını sağladık. Gece saat 01.58'de ana kayadan kopan parçalar ciddi yıkıma yol açtı. Ama çok şükür ki aldığımız hızlı tedbirler sayesinde tek bir vatandaşımızın burnu bile kanamadı. Eğer o evler boşaltılmamış olsaydı, bugün büyük bir felaketle karşı karşıya kalabilirdik.

Kaynak: AA

