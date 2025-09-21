Özgür Özel'den Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Başkan Vekili Seçime İlişkin İlk Yorum: 'Kurada da Hak Yerini Buldu'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun “rüşvet alma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “zimmet” suçlamalarıyla 16 Eylül 2025 tarihinde tutuklanması ve görevden alınmasının ardından Bayrampaşa Belediyesi’nde başka vekili seçimi yapılmasına karar verilmişti.

Bayrampaşa Belediyesi başkan vekili seçimi

CHP'NİN ADAYI VEKİL OLDU

Bugün yapılan başkan vekili seçiminde dördüncü turda da sonuç çıkmamasının ardından kura çekimine gidildi ve başkan vekili CHP'nin adayı İbrahim Kahraman oldu.

AKP'DEN İTİRAZ

CHP'nin adayı İbrahim Kahraman’ın başkan vekili seçilmesi sonrasında AKP'li üyeler, duruma itiraz edeceklerini bildirdi. Açıklamada geçerli oyu geçersiz, geçersiz oyu geçerli sayma işlemlerine karşı dava açılacağı duyuruldu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN İLK AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçime ilişkin yaptığı ilk açıklamasında “Kurada da hak yerini buldu. Belediye başkanımızın özgürlüğü açısından da çok önemlidir bu sonuç” dedi.

Bayrampaşa’da büyük bir haksızlık, büyük bir kötü niyet ve bir siyasi kapkaç olayı olduğunu vurgulayan Özel “CHP grubunun sımsıkı durması ve daha sonra da diğer tarafın bütün müdahalelerine rağmen bir üyenin vicdanı ile davranması sonucunda kuraya kaldı. Kurada da hak yerini buldu. Belediye başkanımızın özgürlüğü açısından da çok önemlidir bu sonuç” yorumunu yaptı.

