Göz Göre Göre Çevre Felaketi: AKP'li Vekilin Madeninde Tepki Çeken Görüntü! İnceleme Başlatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Giresun’un Doğankent ilçesi Çatalağaç Köyü’nde, AKP Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz’e ait maden şirketine ait atık havuzundan dereye kimyasal su bırakıldığı iddiaları gündeme geldi. Bölge sakinleri, söz konusu suyun dereye karıştığını gösteren görüntüleri kayda alırken, çevrede kötü kokular yayıldığını ve doğanın ciddi zarar gördüğünü ifade etti.

DERE YATAĞINDA YENİ ATIK HAVUZU İDDİASI

İddialara göre, maden şirketi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreci tamamlanmadan dere yatağı üzerine üçüncü bir atık havuzu inşa etti. Daha önce de izinsiz atık depoladığı ve zehirli atıkları derelere saldığı belirtilen şirketin bu yeni girişimi, köylülerin tepkisini yeniden alevlendirdi.

AKP Milletvekili Alagöz'ün Giresun'daki maden ocağının atık suyunun dereye boşaltıldı

ZEHİRLİ ATIKLAR KARADENİZ’E KADAR ULAŞABİLİR

Bölgede çekilen videolarda, koyu renkli ve yoğun kimyasal içeren suların dereye aktığı görülüyor. Yerel kaynaklar, bu sızıntıların Harşit Çayı aracılığıyla Tirebolu üzerinden Karadeniz’e kadar ulaşabileceği uyarısında bulundu. Şirketin, Tirebolu Orman İşletme Müdürlüğünden “su ıslahı” gerekçesiyle aldığı izinle bu yapıyı inşa ettiği iddia edildi.

CİMER BAŞVURULARI ‘TİCARİ SIR’ GEREKÇESİYLE CEVAPSIZ

Duruma tepki gösteren yurttaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yaptığı başvurular, “ticari sır” gerekçesiyle yanıtsız bırakıldı. Bu durum, bölge halkının bilgiye erişim hakkının engellendiği yönünde eleştirilere neden oldu.

AKP Milletvekili Alagöz'ün Giresun'daki maden ocağının atık suyunun dereye boşaltıldı

464 BİN LİRALIK CEZA YETERLİ OLMADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, maden şirketine çevreyi kirletmekten dolayı 464 bin TL idari para cezası kesti. Ancak yöre halkı bu cezanın caydırıcı olmadığını, şirketin denetimsiz şekilde faaliyetlerini sürdürdüğünü söylüyor.

‘DERELERİMİZ ARTIK BİRER ATIK HAVUZU’

Çatalağaç Köyü Derneği yöneticilerinden Soner Aydın, son yaşanan sızıntının ardından yetkililere ihbarda bulunduklarını belirtti. Aydın, “Yeni yaptıkları atık havuzunun ÇED raporu yok dediğimizde, ‘ticari sır’ denilerek üzeri kapatılıyor. İliç’te yaşanan felaketin benzeri burada yaşanıyor. İnsanlar henüz ölmedi ama zehirleniyor” açıklamasında bulundu.

Aydın, yıllardır süren kirliliğin doğayı yok ettiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Giresun Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri görmüyor, görmek istemiyor. ÇED onayı olmadan yeni bir atık havuzu yaptılar. Bunu su ıslahı adı altında dere yatağının üzerine yaptılar. Maden atıklarını buraya akıtmaya başladılar, buradan da derelerimize akmaya devam ediyor. Bu derelerde canlı yaşamı sona erdi, solucan bile kalmadı. Bu kirlilik 4-5 yıldır devam ediyor. Doğankent’teki barajda buharlaşan zehirli su, tarlalara ve insanların üzerine yağmur olarak düşüyor. Karadeniz’in en önemli içme suyu kaynakları kirletiliyor. Derelerimiz artık birer atık havuzuna döndü."

AKP Milletvekili Alagöz'ün Giresun'daki maden ocağının atık suyunun dereye boşaltıldı

CHP'DEN SERT TEPKİ

CHP Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek, yaşanan durumu “çevresel riskten öte, halk sağlığına sistematik bir tehdit” olarak tanımladı. Şenyürek, madenin faaliyetlerinin derhal durdurulmasını talep ederek, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti’yi göreve çağırdı:

“Hiçbir yasal onay süreci tamamlanmadan yapılan bu atık havuzundan, kirli ve kimyasal atıklar bulunan suların bölgedeki dereye sızdığı tespit edilmiştir. Kirli suların doğaya karıştığına dair video kayıtları, bu çevre suçunun artık inkar edilemez hale geldiğini göstermektedir. Bu bir çevresel risk değil, halk sağlığına yöneltilmiş sistematik bir tehdittir.”

‘SESSİZLİĞİN NEDENİ MİLLETVEKİLLİĞİ Mİ?’

Madenin inşaat sürecinden Giresun Valiliği’nin haberdar olup olmadığı sorusunu gündeme getiren Şenyürek, şu ifadelerle dikkat çekti: “Bu suskunluğun nedeni, madenin sahibinin bir AKP milletvekili olması mıdır?”

Kaynak: ANKA