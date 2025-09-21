Şanlıurfa'da Ele Geçirildi! Tam 13 Kilo 600 Gram...
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 13 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde bulundurduğu belirlenen şahsa yönelik operasyon düzenledi.
Şahıs gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada 13 kilo 600 gram skunk maddesi ele geçirildi.
