Düzce’de Kaçakçılık Operasyon: Milyonlarca Makaron ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 4 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlar neticesinde 14 milyon 850 bin adet bandrolsüz makaron, 3 bin 250 gram tütün, 116 elektronik sigara, 140 kartuş ve 2 elektronik sigara cihazı ile tarihi değeri bulunan 2 adet haç sembolü ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 32 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA