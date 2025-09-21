Düzce’de Kaçakçılık Operasyon: Milyonlarca Makaron ve Tarihi Eser Ele Geçirildi

Düzce'de emniyet ve jandarma birimleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenledikleri operasyonlarla dikkat çekiyor. Son bir haftada gerçekleştirilen denetim ve baskınlarda, kaçak ürünlerin yanı sıra tarihi eser niteliği taşıyan objelere de el konuldu.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, 4 ayrı olaya müdahale etti. Operasyonlar neticesinde 14 milyon 850 bin adet bandrolsüz makaron, 3 bin 250 gram tütün, 116 elektronik sigara, 140 kartuş ve 2 elektronik sigara cihazı ile tarihi değeri bulunan 2 adet haç sembolü ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 32 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Bu kişilerden 3’ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

