Sivas’ta Şarampole Uçan Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı

Sivas’ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole uçan otomobilin içerisindeki 4 kişi yaralandı.

Sivas’ta Şarampole Uçan Otomobildeki 4 Kişi Yaralandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre kaza Kangal-Divriği karayolu 3. kilometresinde yaşandı. Kazada Divriği istikametinden gelip Kangal istikametine gitmekte olan 26 E 0998 plakalı Hyundai marka otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak şarampole uçtu. Hurdaya ödenen araçta sıkışan yaralılar AFAD ve Kangal Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkartılarak ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Sivas Trafik kazası
Fenerbahçe Başkanını Seçiyor! Ali Koç Mu, Sadettin Saran Mı? Ali Koç Mu, Sadettin Saran Mı?
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Adana’da Şok Eden Görüntü... Daireden 2 Kamyon Çöp Çıktı! Adana’da Şok Eden Görüntü... Daireden 2 Kamyon Çöp Çıktı!
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu: AKP İtiraz Edecek Bayrampaşa Belediyesi Başkan Vekili İbrahim Kahraman Oldu
CANLI | CHP’de Tarihi Gün: Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Özgür Özel Üçüncü Kez Genel Başkan
Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te! 1999-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı? Kademeli Emeklilik Yasası Meclis’te!
Gürsel Tekin'den CHP Yöntemine Kritik Davet: 'Altına İmza Atayım' Gürsel Tekin’den CHP Yöntemine Özel Davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı