Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Yakakent ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Operasyonlarda 1925 uyuşturucu hap, 420,3 gram sentetik kannabinoid, 12,32 gram metamfetamin, 1,02 gram esrar, 0,70 gram sentetik kannabinoid hammaddesi, 2 uyuşturucu kullanım aparatı, 1 ruhsatsız tabanca ve 22 tabanca fişeği ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan 1 şüpheli gözaltına alınırken, toplam 5 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Samsun Gözaltı
Son Güncelleme:
Aksaray’da İnşaattan Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti Aksaray’da İnşaattan Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti
Kimse Bunu Beklemiyordu.. Türkiye'de sürpriz ayrılık! 6 Maçın Dördünü Kazanan Hoca Yollandı 6 Maçın Dördünü Kazanan Hoca Gönderildi
Adana’da Şok Eden Görüntü... Daireden 2 Kamyon Çöp Çıktı! Adana’da Şok Eden Görüntü... Daireden 2 Kamyon Çöp Çıktı!
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Binlerce Aileye Müjde! 7.6 Milyon TL'lik destek Başkent Kartlara Yattı 7.6 Milyon TL'lik Destek Ödemeleri Hesaplara Yattı
ÇOK OKUNANLAR
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Seçimde 4'üncü Turda da Sonuç Çıkmadı! Kura Çekilecek Bayrampaşa Belediyesi'ndeki Seçimde Tansiyon Yükseldi
CANLI | CHP’de Tarihi Gün: Özgür Özel Yeniden Genel Başkan Özgür Özel Yeniden Genel Başkan
Gürsel Tekin'den CHP Yöntemine Kritik Davet: 'Altına İmza Atayım' Gürsel Tekin’den CHP Yöntemine Özel Davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Gazze Pazarlığı' Yanıtı
CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' Kararı CHP'de Olağanüstü Kurultay Günü! Partiden Kritik 'Delege' Kararı