Adana’da Şok Eden Görüntü... Daireden 2 Kamyon Çöp Çıktı!

Adana’nın Çukurova ilçesinde kötü kokular üzerine girilen daireden yaklaşık 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Son Güncelleme:
Adana’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çukurova ilçesi Toros Mahallesi’ndeki Bayramoba Sitesi’nde yaşayanlar, 65 yaşındaki komşuları Bülent U.’nun evinden gelen kötü kokular nedeniyle polise başvurdu. Savcılığın verdiği izinle daireye giren polis ve belediye ekipleri, içeride adeta çöp dağlarıyla karşılaştı.

11 TON ATIK BİRİKTİRMİŞ

Belediye temizlik ekiplerinin saatler süren çalışmasıyla evden yaklaşık 11 ton atık çıkarıldı. Çıkarılan çöpler iki kamyona yüklenerek taşındı. Evde temizlikten sonra kapsamlı bir ilaçlama da yapıldı. Mahalle sakinleri, “Kokudan evimizde oturamaz hale gelmiştik” diyerek yaşadıkları sıkıntıyı dile getirdi. Öte yandan, aynı evde 2 yıl önce de temizlik yapıldığı öğrenildi. Yetkililer, bu durumun “tekrarlayan bir sorun” olduğunu belirtti.

DİSPOZOFOBİ NEDİR?

Çöp ve atık biriktirme davranışı, psikolojide 'dispozofobi' ya da yaygın bilinen adıyla 'çöp biriktirme hastalığı' (hoarding disorder) olarak tanımlanıyor. Bu hastalığa sahip kişiler, değersiz eşyaları bile atamıyor ve zamanla evlerini yaşanmaz hale getiriyor. Psikologlar, tedavi edilmeyen bu rahatsızlığın hem bireyin sağlığını hem de çevresindekilerin yaşam kalitesini olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
