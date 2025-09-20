Aksaray’da İnşaattan Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti

Aksaray’da çalıştığı inşaatın 4’üncü katından düşen 64 yaşındaki kalıp ustası Mahmut Ünsal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aksaray’da İnşaattan Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray’ın Büyük Bölcek Mahallesi’nde bulunan 5 katlı inşaatta iş kazası meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında kalıp ustası olarak çalışan 64 yaşındaki Mahmut Ünsal, çay molasının ardından 4’üncü katta kalıp sökme çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ünsal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
İş cinayeti
Artvin'de Şiddetli Yağış! Borçka’da Tarihi Taş Köprü Çöktü Artvin'de Şiddetli Yağış! Borçka’da Tarihi Taş Köprü Çöktü
CHP Olağanüstü Kurultay Kararı: Tam Kanunsuzluk Nedir, Hangi YSK Kararlarında Bu İfadeye Rastlandı? Tam Kanunsuzluk Nedir?
Hatay’da Aranan 4 Kişi Yakalandı Hatay’da Aranan 4 Kişi Yakalandı
Galatasaray, Almanya’da Darma Duman Oldu! İşte UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum: Türkiye, UEFA Ülkeler Sıralamasında Kaçıncı Sırada UEFA Ülke Puanı Sıralamasında Son Durum
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
Kurultay Öncesi Flaş Gelişme: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Temas! Kurultay Öncesi Flaş Gelişme: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İlk Temas!
Fenerbahçe'nin Tarihi Kongresinde Kaos! Tansiyon Birden Fırladı Fenerbahçe'nin Tarihi Kongresinde Kaos!