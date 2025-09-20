Aksaray’da İnşaattan Düşen Kalıp Ustası Hayatını Kaybetti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aksaray’ın Büyük Bölcek Mahallesi’nde bulunan 5 katlı inşaatta iş kazası meydana geldi. Saat 17.00 sıralarında kalıp ustası olarak çalışan 64 yaşındaki Mahmut Ünsal, çay molasının ardından 4’üncü katta kalıp sökme çalışması yaptığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Ünsal, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA