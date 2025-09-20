Hatay’da Aranan 4 Kişi Yakalandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonlarda, “uyuşturucu madde kullanmak, kabul etmek ve bulundurmak” suçundan 3 yıl 9 ay 20 gün hapis cezası bulunan F.D., “evden hırsızlık” suçuna karıştığı belirlenen M.T. ve Y.Y., ayrıca “silahla tehdit” suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşmiş olan S.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA