Bursa’da Zincirleme Kaza! 4 Kişi Yaralandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari aracın otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 14.00 civarında Ertuğrulgazi Mahallesi Akpınar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Mehmet Ç. (51) idaresindeki 16 BHZ 537 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette ilerleyen Akhmad K. (60) yönetimindeki 16 BTR 732 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki aracın sürücüleriyle birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Shatarat K. (60) ve Eldar M. (31) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürdü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

