Yalova'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ro-Ro Terminali'nde yurt dışına kaçmaya çalışan 3 şüpheliyi yakaladıktan sonra düzenlediği operasyonda, göçmen kaçakçılığı şebekesine ait 4 organizatörü gözaltına aldı. 8 şüpheliden 4'ü mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Ro-Ro Terminali'ne giriş yapmaya çalışan bir tırda gerçekleştirdiği aramada, S.K., M.K. ve Irak uyruklu R.J.A.A. isimli 3 şüpheliyi yakaladı. İncelemelerde, S.K. ve M.K.'nın "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan dolayı yurtdışı çıkış yasağına sahip oldukları ve bu engeli aşmak için yasa dışı yollarla Avrupa'ya kaçmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Araç şoförü M.S. ile birlikte mahkemeye çıkarılan S.K. ve M.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Soruşturma kapsamında, kaçakçılık organizasyonunun arkasındaki isimler de hızla tespit edildi. H.A., M.Ç., A.Ş. ve M.E.T. isimli şüphelilerin, 15 bin Euro gibi yüksek bir bedel karşılığında kişileri tırlarla kara yolu veya sahte belgelerle hava yolu üzerinden yurtdışına kaçırdıkları belirlendi. Şebeke üyelerinin, bazı göçmenleri önce yasal yollarla Balkan ülkelerine ulaştırıp, oradan da yasa dışı rotalarla Avrupa'ya geçirdikleri kaydedildi.

Yalova ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 4 organizatörü gözaltına aldı. Aramalarda, dijital veriler ve birden fazla kişiye ait pasaportlar gibi deliller ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.E.T., A.Ş. ve M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

