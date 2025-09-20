Ordu'da Denizde Hortum Oluştu

Ordu ili açıklarında denizde hortum meydana geldi. Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Ordu'da Denizde Hortum Oluştu
Olay, Ünye ilçesinin kıyı kesiminde, saat 13.00 sıralarında hortum yaşandı. İlçede sağanağın ardından denizde hortum oluştu.

Sahile yaklaşık 2 kilometre mesafede görülen hortum, kıyıya doğru ilerledi ancak karaya ulaşmadan etkisini kaybetti. Çevredekiler, hortumu cep telefonlarıyla kaydetti.

Kaynak: DHA

