Mersin’de Ters Yönde Giden Sürücü 3 Araçlık Kazaya Neden Oldu

Mersin’in Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu serbest bölge girişinde 16 Eylül 2025 günü saat 17.30 sıralarında meydana gelen trafik kazası, bir sürücünün sorumsuz davranışı sonucu gerçekleşti. Ters yönden gelen bir otomobil, midibüs sürücüsünün ani fren yapıp direksiyon kırmasına neden oldu. Midibüs bariyerlere çarparken, kör noktada bulunan bir otomobil ve kamyon da kazaya karıştı. Maddi hasarın oluştuğu kazada ciddi yaralanma yaşanmazken, ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü olay yerinden hızla uzaklaştı. Kaza anı, yoldan geçen başka bir aracın kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Mersin Valiliği, olayla ilgili hızla harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, kazaya neden olan sürücünün İ.A. olduğunu tespit ettiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"16.09.2025 günü saat 17.30 sıralarında Mersin-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu üzerinde ters yönden gelerek kazaya sebebiyet veren ve olay yerinden ayrılan araca ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, araç sürücüsünün İ.A. isimli şahıs olduğu belirlenmiş ve şahıs hakkında yasal işlemler yapılmak üzere yakalanmıştır. İ.A. hakkında, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında: ’Aksine bir işaret bulunmadıkça tek yönlü karayollarında araçların ters istikamette sürülmesi’ ve ‘Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik kolluklarının veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak’ kural ihlalini işlediği tespit edilen şahsa 10 bin 260 TL trafik cezası uygulanmış ve şahsın sürücü belgesine geçici olarak el konulmuştur. Mersin'imizin huzurunu ve güvenliğini daim kılmak için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir."

Kaynak: İHA