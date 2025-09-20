Yargıtay’dan Trafik Kazası Tazminatında Emsal Karar

Yargıtay, trafik kazası sonrası açılan tazminat davalarında önemli bir karara imza attı. Mahkemeler, dava öncesi ödemeleri “kısmen ret” gibi değerlendiremeyecek. Masraflar ve vekalet ücreti tarafların haklılık oranına göre hesaplanacak.

Yargıtay’dan Trafik Kazası Tazminatında Emsal Karar
Yargıtay, trafik kazalarında araç mahrumiyetinden kaynaklanan tazminat taleplerine ilişkin önemli bir karar verdi. Buna göre, dava öncesi yapılan ödemeler, davacının haksız olduğu anlamına gelmeyecek ve tazminat masrafları tarafların haklılık oranına göre hesaplanacak.

Türkiye gazetesinden Gamze Erdoğan'ın haberine göre, karara konu olay Denizli’de yaşandı. Trafik kazasına karışan bir sürücü, aracını 40 gün boyunca kullanamadığını belirterek belirsiz alacak davası açtı. İlk etapta 10 TL talep eden davacı, daha sonra bilirkişi raporuna dayanarak talebini 140 TL’ye yükseltti. Ancak davalı tarafın dava açılmadan önce 1.000 TL ödediği tespit edildi ve bu tutar dava dışı bırakıldı. Yerel mahkeme davayı kısmen kabul etti.

Yargıtay’dan Trafik Kazası Tazminatında Emsal Karar - Resim : 1
Trafik kazalarında tazminat masrafları tarafların haklılık oranına göre hesaplanacak.

DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Adalet Bakanlığı, kararı kanuna aykırı buldu ve dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Bakanlık, dava öncesi ödemelerin mahkeme kararına dahil edilmemesi gerektiğini savundu.

Yargıtay’dan Trafik Kazası Tazminatında Emsal Karar - Resim : 2
Yargıtay, trafik kazası sonrası açılan tazminat davalarında önemli bir karara imza attı

KARAR BOZULDU

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, dava açılmadan yapılan ödemenin davacının haksız olduğu anlamına gelmeyeceğini, bu nedenle davanın kısmen reddedilmiş gibi değerlendirilmesinin usule aykırı olduğunu belirtti.

Kararda, tazminat ve vekalet ücretinin tarafların gerçekten ne kadar haklı olduğuna göre hesaplanması gerektiği vurgulandı. Böylece, trafik kazalarında araç mahrumiyetine ilişkin davalarda masrafların haklılık oranına göre belirlenmesinin önü açıldı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

