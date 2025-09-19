Borsa’da 'Manipülasyon' Operasyonu... 13 Kişi Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada, işlem gören bazı hisse senetlerinde olağan dışı dalgalanmalar ve yapay yükselişler tespit edildi. Savcılığa göre, bu işlemlerle küçük yatırımcı mağdur edildi, şüpheliler ise haksız kazanç elde etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13’ü nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı, 6’sı adli kontrolle serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Başsavcılık, soruşturmanın 'Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet' ve kara para aklama kapsamında sürdüğünü açıkladı. Investco Holding yetkililerinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin, borsa üzerinden elde edilen gelirleri akladıkları iddia edildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun hazırladığı raporlarda geçen isimler ve şirketler incelenmeye devam ediyor. Savcılık, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA