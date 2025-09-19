Faiz İndirimi Sonrası Kredi Çılgınlığı! Konut, Taşıt ve İhtiyaç Kredisinde En Düşük Faizler Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yayımladığı son verilere göre, Türkiye’de kredi kullanımı hız kazandı. Geçen hafta toplam kredi hacmi 31 milyar TL artarak 2 trilyon 548 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki hafta bu rakam 2 trilyon 517 milyar TL seviyesindeydi. Kredi türlerine bakıldığında ihtiyaç kredileri 1 trilyon 880 milyar TL ile en büyük payı oluşturdu. Konut kredileri 616 milyar TL, taşıt kredileri ise 52 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

KONUT KREDİSİNDE EN DÜŞÜK ORAN

Bankaların bu hafta sunduğu en düşük konut kredisi oranları şöyle sıralandı:

Ziraat Bankası: %2,69

Akbank: %2,69

Kuveyt Türk: %2,69 (kar payı oranı)

Halkbank: %2,70

İş Bankası: %2,79

Örnek hesaplamaya göre; 1,5 milyon TL tutarında, 120 ay vadeli ve %2,69 faiz oranıyla kullanılan kredide aylık taksit 42 bin 91 TL oluyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 5 milyon 50 bin 926 TL’ye ulaşıyor.

TAŞIT KREDİLERİNDE EN DÜŞÜK ORAN

Taşıt kredilerinde ise en uygun oranlar şu şekilde açıklandı:

Dünya Katılım: %2,94 (kar payı oranı)

Kuveyt Türk: %2,98 (kar payı oranı)

Garanti BBVA: %3,15

Vakıf Katılım: %3,15 (kar payı oranı)

Akbank: %3,19

300 bin TL’lik, 24 ay vadeli ve %2,94 faiz oranıyla kullanılan kredide aylık taksit 19 bin 319 TL olurken, toplam geri ödeme 463 bin 659 TL’ye çıkıyor.

İHTİYAÇ KREDİSİNDE EN DÜŞÜK ORAN

1 yıl vadeli ihtiyaç kredilerinde en düşük oranlar ise şu şekilde sıralandı:

ON Dijital Bank: %3,29

TEB: %3,39

Alternatif Bank: %3,39

Getir Finans: %3,55

QNB Finansbank: %3,59

125 bin TL’lik ihtiyaç kredisinde, %3,29 faiz oranı ve 12 ay vadede aylık taksit 13 bin 534 TL oluyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 162 bin 408 TL olarak hesaplanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi