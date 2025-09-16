Borsa İstanbul'da Manipülasyon Soruşturması! Ünlü Finansçı da Gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım araçlarıyla akladığı belirlenen Investco Holding yetkilileri hakkında adli işlem başlattı. Ünlü finansçı Işık Ökte de gözaltına alınan isimler arasında.

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yaptıkları iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında stratejist Işık Ökte’nin de olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşandığı, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönündeki tespitler üzerine harekete geçildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konuyla ilgili soruşturma başlatan Başsavcılık, stratejist Işık Ökte’nin de arasında olduğu 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Borsa İstanbul’da manipülasyon yapıldığı iddiaları üzerine 14 kişi gözaltına alındı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sermaye Piyasası Kanununa muhalefet" suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı belirlenen Investco Holding yetkilisi şüpheliler hakkında adli işlem gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, "Dosya kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun suçtan elde edilen değere ilişkin raporlarında geçen isim ve şirketler incelenmektedir. Eylemleri tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızca, soruşturma tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

