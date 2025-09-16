Bayrampaşa'da Korku Dolu Anlar! Metrobüs Alev Aldı

Zeytinburnu’nda, yolcularıyla seyir halinde olan bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Şoförün yolcuları tahliye etmesi sayesinde olayda ölen ya da yaralanan olmadı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, D-100 Karayolu Haliç istikametinde yoğun trafik oluştu.

İstanbul Zeytinburnu’nda sabah saatlerinde yolcularıyla ilerleyen bir metrobüste yangın çıktı. Olay, saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağı’nda meydana geldi.

Bayrampaşa'da Korku Dolu Anlar! Metrobüs Alev Aldı - Resim : 1

YOLCULAR HIZLA TAHLİYE EDİLDİ

Edirnekapı istikametine seyir halinde olan metrobüs durağa geldiğinde, motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden şoför, hızlı şekilde yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, metrobüste hasar meydana geldi.

Bayrampaşa'da Korku Dolu Anlar! Metrobüs Alev Aldı - Resim : 2

Yangın nedeniyle D-100 Karayolu’nun Haliç istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Metrobüsün çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: DHA

Metrobüs Yangın
