Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde: İşte Detaylar...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Evlenecek çiftlerin yalnızca sağlık kontrolünden değil, psikolojik denetimden de geçmesi gündeme geldi. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre AKP, aile yapısını güçlendirmek ve artan boşanmaların önüne geçmek için evlilik öncesinde çiftlere zorunlu eğitim verilmesini öngören bir proje üzerinde çalışıyor.

Evlenecek çiftler psikolojik denetimden geçecek

Kurulacak danışmanlık mekanizması ile çiftlerin muhtemel sorunları evliliğin erken döneminde tespit edilerek yanlış evliliklerin önlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca bu destek, evlilik sonrasında da devam ederek taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesine katkı sağlayacak. Boşanmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise çiftlere doğru şekilde rehberlik edilecek.

Parti kaynakları, psikolojik rahatsızlıklar, şiddete meyil ve sosyoekonomik farklılıklar gibi sorunların çoğu zaman evlilik öncesinde gizlendiğine dikkat çekerek, bu sistem sayesinde çiftlerin birbirine daha şeffaf yaklaşacağını belirtti.

Muhtemel sorunları evliliğin erken döneminde tespit edilerek yanlış evliliklerin önlenmesi amaçlanıyor

Öte yandan, sürecin hızlandırılması amacıyla AKP Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde Erzurum’da “Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı” düzenlenecek. Çalıştaya Adalet, Sağlık ve Aile Bakanlıkları ile akademisyenler ve uzmanların katılması planlanıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi