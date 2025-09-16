Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde: İşte Detaylar...

AKP, aile kurumunu güçlendirmek ve boşanmaları azaltmak amacıyla evlenecek çiftlere zorunlu eğitim ve psikososyal destek getirmeyi planlıyor. Çiftlerin evlilik öncesinde psikolojik denetimden geçirilmesiyle, olası sorunların erken dönemde tespit edilmesi hedefleniyor.

Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde: İşte Detaylar...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Evlenecek çiftlerin yalnızca sağlık kontrolünden değil, psikolojik denetimden de geçmesi gündeme geldi. Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre AKP, aile yapısını güçlendirmek ve artan boşanmaların önüne geçmek için evlilik öncesinde çiftlere zorunlu eğitim verilmesini öngören bir proje üzerinde çalışıyor.

Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde: İşte Detaylar... - Resim : 1
Evlenecek çiftler psikolojik denetimden geçecek

Kurulacak danışmanlık mekanizması ile çiftlerin muhtemel sorunları evliliğin erken döneminde tespit edilerek yanlış evliliklerin önlenmesi amaçlanıyor. Ayrıca bu destek, evlilik sonrasında da devam ederek taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözülmesine katkı sağlayacak. Boşanmanın kaçınılmaz olduğu durumlarda ise çiftlere doğru şekilde rehberlik edilecek.

Parti kaynakları, psikolojik rahatsızlıklar, şiddete meyil ve sosyoekonomik farklılıklar gibi sorunların çoğu zaman evlilik öncesinde gizlendiğine dikkat çekerek, bu sistem sayesinde çiftlerin birbirine daha şeffaf yaklaşacağını belirtti.

Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde: İşte Detaylar... - Resim : 2
Muhtemel sorunları evliliğin erken döneminde tespit edilerek yanlış evliliklerin önlenmesi amaçlanıyor

Öte yandan, sürecin hızlandırılması amacıyla AKP Kadın Kolları Başkanlığı öncülüğünde Erzurum’da “Aile İçi Dijital Eğitim ve Psikososyal Destek Çalıştayı” düzenlenecek. Çalıştaya Adalet, Sağlık ve Aile Bakanlıkları ile akademisyenler ve uzmanların katılması planlanıyor.

AKP'den İstanbul'da 30 Yaş Sınırı İçin Yeni HamleAKP'den İstanbul'da 30 Yaş Sınırı İçin Yeni HamleGüncel
‘Evi Sebepsiz Terk’ Boşanmada Ağır Kusur Sayıldı: Yargıtay Kararı Bozdu, Kadın Tazminat Ödeyecek‘Evi Sebepsiz Terk’ Boşanmada Ağır Kusur Sayıldı: Yargıtay Kararı Bozdu, Kadın Tazminat ÖdeyecekGüncel

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Etiketler
Evlilik AKP
Bu Vitamini Kullanırken İki Defa Düşünün! Ölçüyü Kaçırdığınızda Karaciğerden Böbreğe Ciddi Kalıcı Hasara Neden oluyor Karaciğerden Böbreğe Ciddi Hasara Neden oluyor
Polat Ailesine Yeni Soruşturma! Masada Yeni Suçlamalar Var Polat Ailesine Yeni Soruşturma! Masada Yeni Suçlamalar Var
Mersin'de Anne Dehşeti! 5 Yaşındaki Oğlunu Katletti Mersin'de Anne Dehşeti! 5 Yaşındaki Oğlunu Katletti
Bu İllerde Sağanak Var! Meteoroloji'den Üç Bölgeye Yağış Uyarısı Meteoroloji'den Üç Bölgeye Yağış Uyarısı
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a Sert Yanıt: '2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!' '2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur!'
Göztepe Beşiktaş Maçının Hazırlıklarına Başladı Göztepe Beşiktaş Maçının Hazırlıklarına Başladı
ÇOK OKUNANLAR
İsrail Gazze'ye Kara Harekatı Başlattı: Tanklar Şehre Girdi, Peş Peşe Patlamalar İsrail Gazze'ye Kara Harekatı Başlattı
Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde: İşte Detaylar... Evlenmek İçin 'Ehliyet' Şartı Gündemde
Doğum Günü Balonu Kâbusa Dönüştü! Küçük Çocuğun Feci Ölümü Doğum Günü Balonu Can Aldı! Küçük Çocuğun Feci Ölümü
Günlerdir Aranan 16 Yaşındaki Betül Bulundu Günlerdir Aranan 16 Yaşındaki Betül Bulundu
Mersin'de Anne Dehşeti! 5 Yaşındaki Oğlunu Katletti Mersin'de Anne Dehşeti! 5 Yaşındaki Oğlunu Katletti