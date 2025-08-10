‘Evi Sebepsiz Terk’ Boşanmada Ağır Kusur Sayıldı: Yargıtay Kararı Bozdu, Kadın Tazminat Ödeyecek

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşine haber vermeden evi terk eden kadının boşanma davasında tam kusurlu olduğuna hükmeden yerel mahkemenin kararını yerinde buldu.

Dosyada yer alan bilgilere göre, sosyal medyada tanışan çift, evlenerek ortak yaşamlarına başladı. Evliliklerinin üçüncü ayında kadının ailesi çifti ziyarete geldi. Bu ziyaretin ardından kadın, eşiyle konuşmadan ailesiyle birlikte memleketine döndü ve eşine ‘erkeği istemediğine dair mesajlar’ gönderdi. Kadın ise karşı dava açarak, eşinin önceki evliliğini kendisinden gizlediğini ve mesleği hakkında doğru bilgi vermediğini ileri sürdü.

MAHKEME KADINI AĞIR KUSURLU BULDU

Erzincan Aile Mahkemesi, kadının hiçbir geçerli sebep olmaksızın müşterek konutu terk ettiğini, bu davranışın evlilik birliğinin yüklediği sorumluluklarla bağdaşmadığını belirterek kadını ‘ağır kusurlu’ saydı. Mahkeme, boşanmaya karar verirken kadının eşine 10 bin lira manevi tazminat ödemesine, ayrıca kadının nafaka ve tazminat taleplerinin reddine hükmetti.

İSTİNAF KADINI VE ERKEĞİ EŞİT KUSURLU BULDU

Dosyanın istinafa taşınmasıyla birlikte Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, hem erkeğin yaşı, işi ve önceki evliliğiyle ilgili bilgileri gizlemesini hem de kadının eşine yönelik hakaretlerini dikkate alarak tarafların "eşit kusurlu" olduğuna karar verdi.

Ancak bu karara yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay’a gönderildi.

YARGITAY’DAN BOZMA KARARI

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yaptığı temyiz incelemesinde istinaf mahkemesinin kararını hukuka uygun bulmadı. Kararda, çiftin yalnızca üç ay evli kaldığı, kadının ailesinin yanına gittikten sonra eşine hakaret içeren mesajlar gönderdiği ve evi terk ettiği belirtildi.

Kararda, "İstinaf tarafından erkeğe yüklenen kusurların tanık beyanı veya başka bir delille ispatlanamadığına" dikkat çekilerek, bu nedenlerle söz konusu kusurların boşanma kararına dayanak oluşturamayacağı vurgulandı.

Ayrıca karar metninde şu ifadeler yer aldı: “Hal böyleyken, erkeğe atfı kabil başkaca kusurlu bir davranışın varlığı da ispatlanmadığından, davalı karşı davacı kadının davasının reddi gerekirken kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir"

Kaynak: AA