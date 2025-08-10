Eski AKP'li Abdülkerim Gök Hakkında 'Sahte İmza' İddiası

Türkiye sahte diploma ile patlak veren e-imza skandalını konuşurken CHP'li Mahmut Tanal'dan eski AKP'li vekil Abdülkerim Gök hakkında kritik bir iddia geldi. Tanal, Gök'ün Harran Üniversitesi’nde öğretim üyesiyken başkalarına ait makale, tez ve seminer çalışmalarını kaynak göstermeden kendi eseri gibi yayımladığını öne sürdü.

Sahte diploma skandalı e-Devlet ve e-İmza sistemlerini tartışmaya açtı. CHP Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal, 24. dönem AK Parti Şanlıurfa milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda görevli Abdülkerim Gök hakkında "intihal ve sahte imza" iddialarının araştırılmasını istedi.

Mahmut Tanal, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nda görevli Abdülkerim Gök’ün, Harran Üniversitesi’nde öğretim üyesiyken başkalarına ait makale, tez ve seminer çalışmalarını kaynak göstermeden kendi eseri gibi yayımladığının iddia edildiğini bildirdi.

Konuyla ilgili soruşturma belgelerinde sahte imza kullanıldığı iddiasının da yer aldığını belirten Tanal, “Belgeler, ‘Kopya edilen çalışma: …’ ibareleriyle açıkça hangi tezlerden ve makalelerden alıntı yapıldığını ortaya koyuyor. ‘Belgelerdeki imza bana ait değildir’ diyen akademisyen beyanı mevcut” ifadelerini kullandı.

Tanal açıklamasında, Harran Üniversitesi ve YÖK’e şu soruları yöneltti:

“Bu iddialar doğru değilse, hangi belgelerle yalanlayacaksınız? Doğruysa neden savcılığa suç duyurusu yapılmadı? Sahte imza iddiası varken neden adli süreç başlatılmadı? Dosya YÖK’e eksiksiz iletildi mi? Abdülkerim Gök’ün akademik unvanları — doçentlik, profesörlük — yeniden incelendi mi? Eğer bu iddialar doğruysa, ortada sahte unvan, sahte belge ve akademik hırsızlık vardır. Bunlar yalnızca disiplin suçu değil, TCK’ya göre resen soruşturulması gereken suçlardır. Yine iddialara göre;Doçentlik başvurusundan 3 yıl men cezası verildiği doğruysa, neden sahte belge iddiası Cumhuriyet Savcılığı’na bildirildi mi? TCK ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamına giren bu fiiller için neden adli süreç başlatılmadı? YÖK ve üniversite yönetimi bu dosyayı neden kamuoyuna açıklamıyor? Cumhurbaşkanlığı, doktorası ve doçentliği şaibeli olan birini nasıl böyle bir göreve getirebilir?”

Mahmut Tanal, Harran Üniversitesi’nin sessizliğinin, kamuoyu nezdinde bu iddiaları daha da ağırlaştırdığını belirterek, YÖK’Ü, savcıları ve ilgili tüm kurumları göreve çağırdı.

Kaynak: ANKA

