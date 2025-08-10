Bakan Kurum'dan Depremzede Aileye Ev Ziyareti: 'Çalışmalarda Sona Yaklaştık'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni evlerine taşınan 2 çocuklu depremzede ailenin evine konuk oldu. Kurum, Meşen ailesini ziyaret ederken, deprem çalışmalarının da sona yaklaştığını ifade ederek "Bitsin diye gün sayıyoruz" dedi.

Son Güncelleme:
Bakan Kurum'dan Depremzede Aileye Ev Ziyareti: 'Çalışmalarda Sona Yaklaştık'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri, 11 ilde büyük yıkım meydana getirdi. 50 binin üzerinde can kaybının yanında binlerce ev de yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Depremin yaraları hala sarılmaya çalışılırken, evlerini kaybeden vatandaşlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yapılan çalışmalarla yeni evler verilmeye devam ediliyor.

Bakan Kurum'dan Depremzede Aileye Ev Ziyareti: 'Çalışmalarda Sona Yaklaştık' - Resim : 1

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son olarak deprem bölgesi olan Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni evlerine taşınan 2 çocuklu depremzede Meşen ailesinin evlerine konuk oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Murat Kurum, evlerini teslim alan aile fertleriyle bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Bakan Kurum'dan Depremzede Aileye Ev Ziyareti: 'Çalışmalarda Sona Yaklaştık' - Resim : 2

'BİTSİN DİYE GÜN SAYIYORUZ'

Aileyle gerçekleştirdiği sohbet sırasında deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Bakan Kurum, çalışmaların sona yaklaştığını belirterek "Bitsin diye gün sayıyoruz" dedi. Aile ziyaretinin ardından Bakan Kurum, tesadüfen karşılaştığı Eylül Güven ve Mahmut Örs çiftinin düğünevine de uğrayarak mutluluklarına ortak oldu.

Bakan Kurum'dan Depremzede Aileye Ev Ziyareti: 'Çalışmalarda Sona Yaklaştık' - Resim : 3

Bakan Murat Kurum "Buradan Ayrılmayacağız" Diyerek Duyurdu: 300 Bininci Konutu Eylülde Teslim EdeceğizBakan Murat Kurum "Buradan Ayrılmayacağız" Diyerek Duyurdu: 300 Bininci Konutu Eylülde Teslim EdeceğizEkonomi
Bakan Kurum Hasar Gören Yapı Sayısını Açıkladı: Yangınlarca Ağır BilançoBakan Kurum Hasar Gören Yapı Sayısını Açıkladı: Yangınlarca Ağır BilançoGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Murat Kurum Deprem
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Kasası Dolup Taşacak! Paris Saint-Germain, Fenerbahçe'nin 2006'lı Yıldızı İçin İstanbul'a Geliyor: Hayırlı Uğurlu Olsun PSG'den Fenerbahçe'nin Genç Yıldızına Kanca
Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi! 3600-4500-7200 Prim Günü Olana Erken Emeklilik Fırsatı Doğacak, İşte Güncel Tablo Bağ-Kur'lulara Emeklilik Müjdesi Verildi!
Zamanla Yarış Sürüyor... Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme Halit Yukay’ı Arama Çalışmalarında Kritik Gelişme
Kandilli Duyurdu: Balıkesir'de Bir Deprem Daha Kandilli Duyurdu... Balıkesir'de Bir Deprem Daha
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti Eski Sağlık Bakanı Hayatını Kaybetti
Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! O İlimizde Gök Taşları 'Ateş Topları' Gibi Gökyüzünden Yağacak Binlerce Yıllık Şölen Başlıyor! Ateş Toplarına Dikkat