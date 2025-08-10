Bakan Kurum'dan Depremzede Aileye Ev Ziyareti: 'Çalışmalarda Sona Yaklaştık'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri, 11 ilde büyük yıkım meydana getirdi. 50 binin üzerinde can kaybının yanında binlerce ev de yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Depremin yaraları hala sarılmaya çalışılırken, evlerini kaybeden vatandaşlara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde yapılan çalışmalarla yeni evler verilmeye devam ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son olarak deprem bölgesi olan Adıyaman'ın Besni ilçesinde yeni evlerine taşınan 2 çocuklu depremzede Meşen ailesinin evlerine konuk oldu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Murat Kurum, evlerini teslim alan aile fertleriyle bir araya gelerek hayırlı olsun dileklerini iletti.

'BİTSİN DİYE GÜN SAYIYORUZ'

Aileyle gerçekleştirdiği sohbet sırasında deprem bölgesindeki çalışmalara da değinen Bakan Kurum, çalışmaların sona yaklaştığını belirterek "Bitsin diye gün sayıyoruz" dedi. Aile ziyaretinin ardından Bakan Kurum, tesadüfen karşılaştığı Eylül Güven ve Mahmut Örs çiftinin düğünevine de uğrayarak mutluluklarına ortak oldu.

Kaynak: AA