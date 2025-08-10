Kandilli Duyurdu: Balıkesir'de Bir Deprem Daha

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.46'da gerçekleşen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.27’de 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.

Son Güncelleme:
Kandilli Duyurdu: Balıkesir'de Bir Deprem Daha
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre; Balıkesir Sındırgı'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12.27’de meydana gelen depremin derinliği 8.8 km olarak açıklandı.

SABAHA KARŞI DA SALLANDI

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.46'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depreminn yerin 6.97 km derinliğinde olduğu bildirilmişti.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN...

4,3'lük Sallantı Sonrası Naci Görür'den Korkutan Uyarı: Kuzey Ege Kırmızı Alarm Veriyor, Hazırlıklı Olun4,3'lük Sallantı Sonrası Naci Görür'den Korkutan Uyarı: Kuzey Ege Kırmızı Alarm Veriyor, Hazırlıklı OlunGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Balıkesir Deprem
Son Güncelleme:
9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak? 9 Ağustos’ta Hangi Burçlar Şanslı Olacak?
Kara Listeye Şimdi de Havuç Girdi! Avrupa 'Çok Tehlikeli' Diyerek Açıkladı Kara Listeye Şimdi de Havuç Girdi! Avrupa 'Çok Tehlikeli' Diyerek Açıkladı
İzmirliler Bugüne Dikkat! 10 Ağustos'ta Su Kesintisi Yapılacak İlçe Ve Mahalleler Belli Oldu: 13 Saatlik Su Kesintisi İzmir'de Su Krizi Büyüyor! 13 Saat Sürecek
Türkiye Kavruluyor! Ateş Gibi Bir Hafta Daha... Sıcaklıklar Rekora Koşuyor Türkiye Kavruluyor! Ateş Gibi Bir Hafta Daha... Sıcaklıklar Rekora Koşuyor
ÇOK OKUNANLAR
Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı Avukat Rezan Epözdemir Gözaltına Alındı
Eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın Hayatını Kaybetti Eski Sağlık Bakanı Hayatını Kaybetti
Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor Sıcaktan Kavrulanlara Müjde: Meteoroloji Duyurdu, Kuvvetli Yağış Geliyor
Feyenoord Mağlubiyeti Sonrası Ortalık Karıştı: Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti Mourinho Fenerbahçe Yönetimine Resti Çekti
Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti Otomotiv Devi Fiyatları 500 Bin Lira Aşağı Çekti! Sıfır Otomobilde Liste Değişti