Kandilli Duyurdu: Balıkesir'de Bir Deprem Daha
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.46'da gerçekleşen 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından saat 12.27’de 3.0 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi'nden aktarılan bilgiye göre; Balıkesir Sındırgı'da 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12.27’de meydana gelen depremin derinliği 8.8 km olarak açıklandı.
SABAHA KARŞI DA SALLANDI
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.46'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Depreminn yerin 6.97 km derinliğinde olduğu bildirilmişti.
