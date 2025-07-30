Bakan Kurum Hasar Gören Yapı Sayısını Açıkladı: Yangınlarca Ağır Bilanço

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Yaz aylarının gelmesiyle Türkiye’den dört bir yanında ormanlar alevlere teslim olurken, bu yangınlardan çok sayıda yerleşim yeri de zarar gördü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarındaki son durumu paylaştı. Kurum, Karabük, Bilecik, Sakarya, Uşak, Antalya, Kahramanmaraş ve Bursa’da toplamda 66’sı konut 132 yapının ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu açıkladı.

Kurum, Karabük’te 74, Bilecik’te 16, Sakarya’da 12, Uşak’ta 13, Antalya’da 7, Bursa’da ve Kahramanmaraş’ta ise 5 yapının zarar gördüğünü kaydetti.

Kurum paylaşımında “Milletimizin endişesi olmasın, yangında zarar gören tüm şehirlerimizde afetin izlerini hızla sileceğiz” ifadelerini kullandı.

Kurum'un paylaşımı şöyle:

20 Temmuz’dan bu yana ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının kontrol altına alındığı alanlarda hasar tespit çalışmalarımız sürüyor.



Ekiplerimizce yapılan çalışmaları sonucunda şu ana kadar;



📌 Karabük’te 74,



📌 Bilecik’te 16,



📌 Sakarya’da 12,



📌 Uşak’ta 13,



📌… — Murat KURUM (@murat_kurum) July 30, 2025

Kaynak: Haber Merkezi