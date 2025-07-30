Bursa'da Felaketin 5. Günü! Ormanlar Yanıyor, Köyler Boşaltıldı

Türkiye’yi saran orman yangınları, Bursa’da büyük bir felakete dönüştü. Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında başlayan yangın 5. gününde kontrol altına alınamadı. Çok sayıda mahalle tahliye edilirken, halk ekiplerle birlikte söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Son Güncelleme:
Bursa'da Felaketin 5. Günü! Ormanlar Yanıyor, Köyler Boşaltıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye genelinde yaz aylarının etkisiyle artan sıcaklıklar ve kuraklık, birçok bölgede orman yangınlarını beraberinde getirdi. Özellikle Ege, Marmara ve Karadeniz’in batı bölgelerinde çıkan yangınlar, hem doğal yaşamı hem de yerleşim alanlarını tehdit ediyor.

Yangınlara karşı yürütülen mücadele, havadan ve karadan tüm hızıyla sürerken, vatandaşlar da ekiplerle birlikte seferber oldu. Bu kapsamda Bursa'nın dağlık kesimlerinde günlerdir devam eden bir yangın, bölgede ciddi tahribata yol açtı.

Bursa'da Felaketin 5. Günü! Ormanlar Yanıyor, Köyler Boşaltıldı - Resim : 1

BURSA'DAKİ YANGIN 5. GÜNÜNDE

Bursa'nın Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında 26 Temmuz'da başlayan orman yangını, beşinci gününe girerken hâlâ kontrol altına alınamadı. Yangının çıkış noktası olarak belirlenen Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nden alevler, kısa sürede rüzgarın da etkisiyle Harmancık yönüne ilerledi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye personeli, zorlu arazi koşullarına rağmen söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Yerel halk da traktörlerine bağladıkları su tankerleriyle ekiplere destek veriyor.

Bursa'da Felaketin 5. Günü! Ormanlar Yanıyor, Köyler Boşaltıldı - Resim : 2

ÇOK SAYIDA MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının yayılması sonucu Harmancık ilçesine bağlı Dutluca, Ilıcaksu, Çamoğlu, Çatalsöğüt ve Çakmak köyleri ile Orhaneli ilçesine bağlı Yakuplar ve Büyükorhan ilçesine bağlı Gedikler Mahallesi tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Bursa'da Felaketin 5. Günü! Ormanlar Yanıyor, Köyler Boşaltıldı - Resim : 3

Yangının çıkışına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ufuk A. isimli şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin net olarak belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü bildirirken, bölgedeki soğutma çalışmalarının yangın tamamen söndürüldükten sonra uzun süre devam edeceği vurgulanıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Bursa Orman yangınları
Son Güncelleme:
İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor İlişkilerde Sabır Taşını Çatlatan Taraflar İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
Almanya'da Yeni Trafik Levhası Şaşırttı: Siyah Üçgenli Beyaz Daire Ne Anlama Geliyor? Yeni Trafik Levhası Şaşırttı: Siyah Üçgenli Beyaz Daire Ne Anlama Geliyor?
Uçakta 'Powerbank' Krizi! Pilot Acil Dönüş Kararı Aldı, Yolcular Neye Uğradığını Şaşırdı Uçakta 'Powerbank' Krizi! Pilot Acil Dönüş Kararı Aldı, Yolcular Neye Uğradığını Şaşırdı
Başkentte FETÖ’nün Güncel Finans Yapılanmasına Operasyon: 6 Gözaltı Kararı Başkentte FETÖ’nün Güncel Yapılanmasına Operasyon
ÇOK OKUNANLAR
Rusya’da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Dünyada Tsunami Alarmı Verildi, Balinalar Kıyıya Vurdu, Tahliyeler Başladı Rusya’da 8,8 Büyüklüğünde Deprem: Dünyada Tsunami Alarmı Verildi, Balinalar Kıyıya Vurdu
Gazeteci Cem Küçük'ün Acı Günü! Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu Cem Küçük'ün Babası Fındık Bahçesinde Ölü Bulundu
AFAD Açıkladı: Konya'da 4.3 Büyüklüğünde Deprem Konya Güne Depremle Başladı!
İletişim Başkanlığı'nda Üst Düzey Değişiklik! Bir Görevden Alma, İki Atama İletişim Başkanlığı'nda Bir Görevden Alma, İki Atama!
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Sağanak Yolda, Rüzgar Sert Esecek Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: Sağanak Yolda, Rüzgar Sert Esecek