Bakan Kurum Açıkladı! Deprem Bölgesinde Bir İlk, 300 Bininci Anahtar Teslime Hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ta Bulanık Mahallesi'nde tamamlanan 2 katlı evlerin görüntüsünü “300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz” diyerek paylaştı.

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Bakan Kurum Açıkladı! Deprem Bölgesinde Bir İlk, 300 Bininci Anahtar Teslime Hazır
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Bulanık Mahallesi’nde inşa edilen deprem konutlarının ilk örneklerini kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Kurum Açıkladı! Deprem Bölgesinde Bir İlk, 300 Bininci Anahtar Teslime Hazır - Resim : 1

Tamamlanan 2 katlı köy evlerinin görüntülerini sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşan Bakan Kurum “Asrın inşasında 300 bininci yuvamızın anahtarını teslim etmeye hazırlanıyoruz. Burası çok yakında yaşamın başlayacağı Bulanık Köyü” dedi.

Bakan Kurum Açıkladı! Deprem Bölgesinde Bir İlk, 300 Bininci Anahtar Teslime Hazır - Resim : 2

92 KÖY EVİNİN İNŞAATI BİTTİ

Depremin ardından başlatılan yeniden inşa sürecinde, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yapılan 92 köy evi zemin artı 1 kat olacak şekilde projelendirildi. Tüm konutların inşaatı tamamlanırken, çevre düzenleme ve altyapı çalışmalarında sona gelindi.

Bakan Kurum Açıkladı! Deprem Bölgesinde Bir İlk, 300 Bininci Anahtar Teslime Hazır - Resim : 3

'HER MAHALLE KALE GİBİ OLACAK'

Kahramanmaraş İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Ahmet Şahin, Bulanık Mahallesi’ndeki evlerin depremde ağır hasar aldığını hatırlatarak, yeni yapılan evlerin sağlamlığına dikkat çekti.

Bakan Kurum Açıkladı! Deprem Bölgesinde Bir İlk, 300 Bininci Anahtar Teslime Hazır - Resim : 4

Şahin, “Tüm yapılar, halk arasında ‘kale’ olarak nitelendirilen sağlamlıkta. Elektrikten suya, kanalizasyondan yollara kadar tüm altyapı eksiksiz tamamlanacak şekilde 7/24 çalışıyoruz. Bu sadece bir mahallede değil, il genelinde 407 mahallede aynı şekilde sürüyor” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum Açıkladı! Deprem Bölgesinde Bir İlk, 300 Bininci Anahtar Teslime Hazır - Resim : 5

'HAYAL BİLE EDEMEZDİK'

Mahalle muhtarı İbrahim Bozlakoğlu, “Eskiden bu evleri büyük zorluklarla yapmıştık. Hayalini bile kuramazdık tekrar aynı şekilde bir evimiz olacağını. Ama şimdi burada, Kahramanmaraş’ın Bulanık Mahallesi’nde yepyeni, iki katlı evlere kavuştuk. En güzel evler bizim köyümüzde” dedi.

Bakan Kurum Açıkladı! Deprem Bölgesinde Bir İlk, 300 Bininci Anahtar Teslime Hazır - Resim : 6

'HER ŞEYİYLE ÇOK GÜZEL'

Ev sahiplerinden Döndü Bozlakoğlu ise “Temelden itibaren yapılan her aşamayı gördük. Kullanılan malzemelere şahit olduk. Gönül rahatlığıyla oturulacak yerler oldu. Hayalimizin de ötesinde. Mutfağımız, salonumuz, balkonumuz… Her şeyiyle çok güzel” diye konuştu.

'SÖZÜNÜ TUTTU'

Cuma Gülleci ise Bakan Kurum’un verdikleri sözü tuttuğunu belirterek, “Bir tek kişiyi bile evsiz bırakmayacağım demişti, sözünü tuttu. Beklentimizin üstünde bir iş çıktı ortaya. Ekipler hafta sonu dahi çalıştı” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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